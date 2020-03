Neuer Vorstand beim Musikverein Reinstetten

Der Musikverein Reinstetten hat seine Satzung geändert. Die Vorstandschaft des Vereins besteht zukünftig aus zwei stellvertretenden Vorsitzenden. Außerdem gibt es nun auch einen Seniorenvertreter. Die Mitglieder des Vereins stimmten dieser Änderung bei der Generalversammlung einstimmig zu. Das berichtet der Verein.

Laut Bericht wählten die Mitglieder auch ihren Vorstand neu. Dabei ergaben sich einige Änderungen. Der Erste Vorsitzende Michael Ziesel wurde nach zehn Jahren Vereinsvorstand von Simone Voltenauer als neuer Vorsitzender abgelöst. Das Amt als stellvertretende Vorsitzende, das Simone Voltenauer bisher innehatte, übernahmen Stephan Gerster und Thomas Vogt. Christine Geiger folgte Teresa Braun als Jugendleiterin nach. Anna Gerster löst Florian Ruf als Schriftführerin ab.

Statt Stephan Gerster und Christine Geiger sind Isabell Störkle und Markus Hermanutz die neuen Beisitzer. Karin Schmid löst Bianca Friedel als Trachtenwartin ab. Außerdem wurden Anton Schniertshauer als Seniorenvertreter sowie Wolfgang Steinmaier als stellvertretender Kassier einstimmig gewählt.

Werner Weimer (Beisitzer), Daniela Ziesel (Trachtenwartin), Stefan Schultheiß (Pressewart), Louisa Ruf (Notenwartin), Erwin Wild (Instrumentenwart), Wolfgang Schafitel und Rudolf Vogt (beide Kassenprüfer) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Nach den Wahlen dankte Michael Ziesel Teresa Braun (Jugendleiterin), Manuel Bucher (Beisitzer), Franziska Ruf (Notenwartin) und Bianca Friedel (Trachtenwartin) für ihren unermüdlichen Einsatz im Verein mit einem Präsent. Franziska Ruf erhielt außerdem für zehn Jahre musikalisches Wirken die Ehrennadel in Bronze. Anschließend überreichte Simone Voltenauer dem ehemaligen Ersten Vorsitzenden Michael Ziesel für zehn Jahre Tätigkeit ein Präsent und dankte ihm für seine Arbeit in der Vorstandschaft in den vergangenen Jahren. Ziesel dankte seinerseits den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und überreichte ihnen ein Präsent. Der Musikverein Reinstetten zählte im vergangenen Jahr insgesamt 288 aktive und passive Mitglieder sowie zehn Ehrenmitglieder.

Der bisherige Schriftführer Florian Ruf blickte in seinem Jahresbericht 2019, der in Vertretung von Michael Ziesel vorgetragen wurde, auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen wie das Schützenfest, eine Hochzeit, das Ulrichsfest in Berg, aber auch die Brückeneinweihung in Reinstetten oder die Verleihung der Bürgermedaille zurück.

Der Bericht der bisherigen Jugendleiterin Teresa Braun gab einen Überblick über die Jugendausbildung. So sind momentan insgesamt 33 Jugendliche in der Musikausbildung, wovon 16 in der Jugendkapelle aktiv sind. Dirigent Erwin Kempter lobte das musikalische Engagement seiner „wertvollen“ Musiker.

Nach den zahlreichen Auftritten im letzten Jahr bestätigte er, dass er sich im Verein immer noch wohl fühle und er motiviert auf die Teilnahme am Wertungsspiel im Mai in Mietingen vorausblicke. In seiner Probenstatistik verzeichnete er für das Hornregister den besten Probenbesuch. Der Probenbesuch der gesamten Kapelle lag bei 81 Prozent. Für eine einmalige Fehlprobe konnte er Simon Kehrle und Angelika Hampp ein Präsent überreichen.

Er dankte für die tatkräftige Unterstützung durch den Dirigentenstellvertreter, der Notenwartin, der Vorstandschaft und allen Musikern für das gezeigte Engagement. Kassiererin Angelika Hampp konnte in ihrem Bericht für das Jahr 2019 einen positiven Kassenbestand vermelden. Die Kassenprüfer bescheinigten eine gewissenhafte und ordnungsgemäße Kassenführung ohne Beanstandungen.