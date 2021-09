Neuer Stammtisch Heimatgeschichte Ochsenhausen

Am 8. März 2020 beteiligte sich Ochsenhausen erstmals am deutschlandweiten Archivtag mit einer Ausstellung im Foyer der Kapfhalle. Die damalige Verantwortliche für das städtische Archiv, Christel Haug, und Heimatforschende aus der Gemeinde hatten eine vielseitige Ausstellung vorbereitet mit Urkunden, Fotos und Lebensgeschichten aus dem Archiv. Besucher brachtne Dokumente in altdeutscher Schrift mit und ließen sie entziffern und alte Fotos einscannen.

Das Interesse war unerwartet groß. Bei Besuchern und Veranstaltern entstand der Wunsch nach weiterem Austausch und so entstand die Idee eines Stammtischs für Ochsenhauser Heimatgeschichte. Doch schon kurz nach dem Archivtag begann der Corona-Lockdown.

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf und es wird eingeladen zum Stammtisch Heimatgeschichte im Adler-Nebenzimmer in Ochsenhausen am Dienstag, 14. September, um 19 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln inklusive 3G. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an johannes@angele.de. Dann wird per Mail-Verteiler künftig auch über Aktivitäten informiert.