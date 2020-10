Neue Tischtennisplatten für die Realschule

Pünktlich zum Schulstart waren sie da: die neuen Tischtennisplatten für die Realschule in Ochsenhausen. Durch Vandalismus wurden die alten Platten auf dem Schulhof so stark beschädigt, dass sie nicht mehr brauchbar waren.

Die Firma Max Wild hat daher als Schulkooperationspartner gemeinsam mit dem Förderverein der Realschule entschieden, zwei neue Tischtennisplatten zu sponsern. Anfang Oktober hat die Übergabe stattgefunden. Im Rahmen einer langjährigen Schulkooperation unterstützt die Firma die Realschule im Bereich Berufsorientierung. Innerhalb des Programms finden regelmäßig Schulpraktika, Betriebsbesichtigungen oder verschiedene Vorträge direkt in den Klassen statt. Ziel ist es, die Schüler durch unterschiedliche Aktionen wie Bewerbertrainings oder Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen bei der zukünftigen Berufs- und Ausbildungswahl zu unterstützen. So werden die vermeintlichen Hürden hinsichtlich Schulnoten, Vorstellungsgesprächen und Assessmentcenter gemeinsam abgebaut.

Nach dem Enthüllen der Tischtennisplatten in Max-Wild-Farben durch Jochen Wild, Personal- und Geschäftsführer, Frank Eckardt, Schulleiter der Realschule Ochsenhausen, und Stefan Rueß, stellvertretender Schulleiter und Vorsitzender des Fördervereins FöRe, stand schon das erste Match an: Elena Angele und Riccardo Rodia, die Schülersprecher der Realschule Ochsenhausen, sowie Jochen Wild und Stefan Rueß übernahmen dabei die Einweihung und spielten um den ersten Sieg. Bereits in der anschließenden großen Pause war reger Spielbetrieb an den Platten angesagt. Foto: Privat