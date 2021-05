Neue Orgel erklingt in der Herz-Jesu-Kapelle

Vor genau 50 Jahren ist die Herz-Jesu-Kapelle in Ochsenhausen geweiht worden. Und Anfang Februar erhielt die Kapelle eine neue Orgel. Um beides, das Jubiläum und den Einbau der neuen Orgel, gebührend zu würdigen, fand am vergangenen Freitag eine kirchenmusikalische Andacht mit Dekan Sigmund F. J. Schänzle in der Kapelle statt. Das berichtet die katholische Seelsorgeeinheit Sankt Benedikt Ochsenhausen in einer Pressemitteilung.

In seiner Begrüßung sprach Dekan Schänzle vom Wesen der Kirchenmusik, die eine machtvolle Verbündete der Verkündigung des Wortes sei. Und zum ersten Mal erklang eine richtige Pfeifenorgel im Jubiläumsjahr des 50. Weihetages der Herz-Jesu-Kapelle. Ursprünglich war das Konzert für den Tag der Orgelweihe am Abend des 9. Mai geplant. Doch die Orgelweihe durch Weihbischof Dr. Gerhard Schneider musste aufgrund der zu hohen Inzidenzwerte im Landkreis auf den Herbst diesen Jahres verschoben werden.

Bei der Andacht bot das Biberacher Hochschulorchester unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Weigele Instrumentalmusik von G. F. Händel und Joseph Haydn dar, die im konzertierenden Dialog mit der neu eingebauten Weigle-Orgel (aus dem Lehrerseminar Nagold) in der Herz-Jesu-Kapelle durchsichtig und plastisch erklangen. Die neobarocke und hörbar artikulierende Ansprache der Pfeifen verlieh den Orgelsoli im Zusammenspiel mit dem Orchester eine überaus lebendig sprechende Klangwirkung. Die Solisten waren Klaus Beikircher (Violine), Johann Riepe (Violoncello) und DKM Thomas Fischer an der Orgel.

Den Mittelpunkt bildete eine Auftragskomposition des Komponisten Gregor Simon, die 2019 von der Landesakademie für die musizierende Jugend zur Orgelweihe ausgeschrieben wurde. Die Vorgaben: Eine Komposition für Orgelpositiv/Solovioline und Streichorchester, im Konzert als auch im Gottesdienst einsetzbar und von einem guten Laienorchester zu realisieren. Die fünf kurzweiligen Sätze reichen von meditativer Versenkung und Anbetung bis hin zu einem fröhlich und ekstatischen Auszug, bei dem Orchester und Organist gleichermaßen sehr gefordert wurden. Durch die große Entfernung zwischen Orgelempore und dem Orchester im Altarbereich war das Zusammenspiel besonders der rhythmisch komplexen Ecksätze durchweg herausfordernd.

Zum Abschluss erklang von J. Hadyn das Concerto F- Dur für Orgel, Solovioline und Streichorchester. Diese Musik atmet mit vielen Verzierungen Trillerfiguren und Vorhalten noch viel barocker Gestus. Haydn verstand sich als Schüler im Geiste eines Carl Philipp Emanuel Bach. Es studierte in Wien dessen Schriften, um „in seine Geistesprodukte Ordnung zu bringen“.

Zum Schluss sprach Dekan Schänzle den Segen und Dankesworte. Dabei wandte er sich besonders auch an den Komponisten Gregor Simon, der persönlich anwesend war. Als Zugabe erklang der Schlusssatz aus Haydns Concerto F- Dur.