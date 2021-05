Neue Gymnastik- und Schwimmkurse

Beim Bildungswerk Ochsenhausen startet am 8. Jumni ein Sommerkurs Ausgleichsgymnastik für Frauen 55 plus und 65 plus (online). In dem siebenteiligen Kurs bietet Adelinde Bek immer dienstags von 18.30 bis 19.15 Uhr ein funktionelles Ganzkörpertraining. Besonders im Fokus steht die Rumpfmuskulatur für einen starken Rücken.

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung sind jetzt unabhängig von den lokalen Inzidenzen Anfängerschwimmkurse möglich. Sie finden nach den Pfingstferien immer montags, dienstags und freitags statt und sind geeignet für Kinder ab sechs Jahren, die noch nicht das bronzene Schwimmabzeichen haben. Bei jedem Training muss ein tagesaktueller Corona-Test vorliegen. Die Hygieneregeln sind nach wie vor gültig, Eltern dürfen das Bad nicht betreten.