Neue Bauplätze: Wie die Stadt den Siechberg bezwingt

Hanglage, ein zum Teil wenig tragfähiger Untergrund und eine aufwendige Entwässerung: Das neue Baugebiet „Siechberg III“ in Ochsenhausen hat es in sich, was die Planungen betrifft. Seit Längerem beschäftigt sich die Verwaltung mit dem 9,4 Hektar großen Areal. Jetzt stellten die Planer im Gemeinderat vor, wie die Erschließung der Grundstücke gelingen soll. Bis die ersten Häuser entstehen können, müssen sich Paare und Familien wahrscheinlich noch zweieinhalb Jahre gedulden.

Straßen: Das Baugebiet erhält eine 5,5 bis 6,5 Meter breite Haupterschließungsstraße mit einseitigem Gehweg. Diese Straße schließt im Norden an die K 7510 an und im Süden an das bestehende Baugebiet „Siechberg“. Die Steigung bewegt sich zwischen 13,3 und 15,9 Prozent. Die Wohnstraßen sind 5,5 Meter breit und haben im hinteren Bereich eine Wendemöglichkeit. Für die Erschließung des Baugebiets muss auch die bestehende K 7510 etwas umgebaut werden, weil das Straßenamt eine Linksabbiegespur fordert. Entlang der Kreisstraße ist ein Geh- und Radweg ab der Firma Gräser bis zur Zufahrt in das Baugebiets vorgesehen. Auch soll der Feldweg, der südlich der Firma Gräser ins Baugebiet führt, als Geh- und Radweg ausgebaut werden.

Entwässerung: Von 25 Bauplätzen wird das Abwasser nach Süden in den vorhandenen Mischwasserkanal abgleitet. Das Abwasser aller weiteren Plätze wird nach Norden Richtung Kreisstraße geführt und auf Höhe des Lagerplatzes der Firma Gräser an die vorhandene Kanalisation angeschlossen. Das Regenwasser wird in ein zentrales Versickerungs- und Retentionsbecken eingeleitet. Von drei Bauplätzen sowie einem Teil der Straßenfläche wird das Regenwasser dosiert dem Mischwasserkanal im Süden zugeführt. Laut dem Ingenieur Dirk Theoboldt von AGP soll durch mehrere Einläufe verhindert werden, dass das Regenwasser auf der Straße in Richtung Kreisstraße schießt. Zudem dürfen Eigentümer nicht auf ihren Grundstücken entwässern.

Bodenverhältnisse: Nach einem Gutachten hat der Untergrund meist eine zu geringe Tragfähigkeit für den Straßenbau. Deshalb soll im Straßenbereich eine Kalk-Zement-Mischung angebracht werden, um das Ganze stabiler zu machen. Wie Winfried Reischmann vom Bauamt der SZ sagte, seien die Bauplätze aber tragfähig. Damit das auch so bleibt, dürften Eigentümer eben nicht auf ihrem Grundstück entwässern.

Naturschutz: Weil der Eingriff in die Natur vergleichsweise groß ist, muss Ochsenhausen einige naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erbringen. So fordert das Landratsamt unter anderem, den Humus nicht zu deponieren, sondern auf Äcker in der Nähe auszubringen. Etwa zwei Drittel der Humusmenge, welche beim Bau des Feuerwehrhauses und der Straßen anfällt, sollen innerhalb des Baugebiets verwendet werden. Das restliche Drittel kommt auf einen etwa drei Kilometer entfernten Acker. Der Landwirt erhält dafür 18 700 Euro. Gemeinderat Eckbert Dreyer konnte nicht nachvollziehen, warum die Stadt dafür Geld bezahlen muss, handle es sich doch bei Humus um ein wertvolles Gut. „Wir bringen das Erdreich nicht kostenlos an den Mann“, so Reischmann. Darüber hinaus spare man sich die Kosten für den Abtransport des Humus und die Stadt erhalte Ökopunkte.

Kosten: Die Erschließungskosten liegen bei rund 7,9 Millionen Euro. Was das für die Bauplatzpreise bedeutet, kann Reischmann noch nicht sagen: „Wir müssen die Vergabe der Arbeiten abwarten.“ Insgesamt sollen 66 Grundstücke für Einfamilienhäuser und acht weitere für den Geschosswohnungsbau entstehen.

Zeitplan: Die Arbeiten sollen heuer vergeben werden, damit die Erschließung zügig im Frühjahr 2019 starten kann. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Erschließung bis Herbst 2020 andauert. Die Grundstücke sollen laut Reischmann 2020 vergeben werden, so dass die Häuslebauer genügend Zeit für die Planung haben. Anfang 2021 könnten sie mit dem Bau loslegen. Unberührt davon ist das Feuerwehrhaus. Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. Reischmann sagt: „Die Baustelle kann von der Kreisstraße her angediehnt werden.“