Neu gestalteter Spielplatz bei der Schranne fast fertig

Der neu gestaltete Spielplatz bei der „Schranne“ in Ochsenhausen ist inzwischen fast fertig. Die meisten Geräte sind inzwischen aufgebaut und auch die Grünflächen sind eingesät. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis das Gras so gut gewachsen ist, dass es als Rasenfläche auch betreten werden kann. „Bis es so weit ist, müssen sich die Kinder und auch die Eltern noch etwas gedulden,“ bittet Bürgermeister Andreas Denzel. Eigens angebrachte Schilder und Absperrbänder weisen darauf hin, dass die Rasenflächen noch nicht betreten werden dürfen.

Der neue Spieltreff in der Ochsenhauser Innenstadt ist vor allem für die ganz Kleinen und ihre Eltern konzipiert. So gibt es dort nun eine Doppelschaukel für Eltern und ihre Kinder. Ebenfalls neu sind mehrere Sitz-Riegel, die zum Verweilen einladen. Zum Spielen und Toben gibt es ein Trampolin und ein „Spielhaus“. Sobald der Rasen trittfest ist, wird es dann auch noch eine weitere Klettermöglichkeit geben. „Wir hoffen, dass der Winter noch etwas auf sich warten lässt und das Gras ideale Bedingungen zum Wachsen bekommt,“ gibt sich Bürgermeister Denzel vorsichtig optimistisch, dass der Platz bald vollständig zum Spielen genutzt werden kann.