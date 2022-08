Naturprodukt Hafer stand im Mittelpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Schuljahr fand der „Tag der Schulverpflegung“ am Gymnasium Ochsenhausen statt. Im Zentrum stand dieses Mal das Naturprodukt Hafer. Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemeinsam mit zwei Referentinnen vom Landeszentrum für bewusste Kinderernährung. Sie bereiteten leckere Müslis mit Joghurts aus der Region zu, während sich ihre Mitschüler in den Pausen vom Erfolg der Aktion selbst überzeugen konnten. „Wie lecker gesunde Ernährung ist, kann man an so einem Tag immer wieder selbst in Erfahrung bringen“, freute sich Marion Geiß von der Mensa-Verwaltung.