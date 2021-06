Naturbad Ziegelweiher in Ochsenhausen startet die Badesaison

Nachdem die aktuellen Lockerungen es nun möglich machen, wird das Naturbad Ziegelweiher ab Montag, 14. Juni, wieder für den Badebetrieb geöffnet. Von der Stadtverwaltung Ochsenhausen wurde auf Grundlage der Corona-Verordnung ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet.

Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass jeder Besucher namentlich mit Telefonnummer und Uhrzeit seines Besuchs erfasst werden muss. Diese Anmeldung ist entweder mit der Luca-App möglich oder mit Erfassungsbögen, die im Eingangsbereich des Naturbades ausliegen.

Die Erfassungsbögen können ebenfalls auf der Homepage heruntergeladen oder im Rathaus Ochsenhausen abgeholt werden. Jahreskartenbesitzer, die mit einem bereits ausgefüllten Bogen kommen, können dann auf einer eigenen „Express-Spur“ das Bad ohne Wartezeit betreten.

Sollte jedoch annähernd die Höchstzahl der Besucher erreicht werden, wird auch der Schnell-Zugang geschlossen. Tagesgäste sollten den Erfassungsbogen vor dem Kauf der Eintrittskarten ausfüllen.

Drei G-Regel

Die derzeit gültige Corona-Verordnung legt fest, dass nur Personen, die geimpft, genesen und getestet sind, Zutritt in das Naturbad haben. Ein entsprechender Nachweis ist dem Personal vorzulegen.

Außerdem werden die Badegäste darin gebeten, die gültigen Abstandsregeln sowie die Aushänge im Bade- und Liegebereich zu beachten. Im Eingangsbereich sowie in den Umkleiden und Toiletten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Trotz aller Einschränkungen freuen sich die Verantwortlichen bei der Stadt Ochsenhausen, dass es im Ziegelweiher bald losgeht. „Wir sehen uns auch gegenüber unseren Bürgern in der Pflicht, das Freibad zu öffnen“, betont Bürgermeister Andreas Denzel.

Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass auch in diesem Sommer Familien voraussichtlich nur eingeschränkt in Urlaub fahren könnten. Gleichzeitig appelliert das Stadtoberhaupt an alle Badegäste, sich an die Spielregeln zu halten. „Die Gesundheit hat oberste Priorität“, so Denzel.

Einschränkungen im Betrieb

Auch sonst müssen sich die Badegäste auf Einschränkungen einstellen. Sportmöglichkeiten und Attraktionen wie Beachvolleyballfeld, Fußballtore, Sprungbrett, Wasserrutsche und Insel fehlen oder sind gesperrt. Zugänglich ist dagegen der Kinderbereich mit dem Wasserspielplatz.

Außerdem müssen die Öffnungszeiten reduziert werden: Bei gutem Wetter ist der Ziegelweiher täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. Die Pause über die Mittagszeit benötigt die Stadt, um die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Ebenfalls geöffnet sind die Gastronomie des ehemaligen Café „Seestern“ und der Kiosk.

Jahreskarten für den Ziegelweiher können bei der Tourist-Information im Ochsenhauser Rathaus erworben werden. Die Preise wurden reduziert, um der verkürzten Badesaison Rechnung zu tragen.

So kostet eine Jahreskarte für Erwachsene 17 Euro (statt 25 Euro), die Jahreskarte für Kinder und Jugendliche 10 Euro (statt 15 Euro) und eine Familienkarte 40 Euro (statt 60 Euro). Eine bargeldlose Zahlung ist nicht möglich. Im Freibad selbst sind aus organisatorischen Gründen nur Tageskarten erhältlich.