Narrenzunft Reinstetten lädt am Samstag zum Dämmerumzug ein

„Übr dr Gosch – hogget dr Frosch! Wo hogget dr Frosch? – Übr dr Gosch.“ Die Narrenzunft Rottumtal-Hex Reinstetten veranstaltet gemäß des gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus in diesem Jahr wieder einen Dämmerumzug.

Am Samstag, 9. Februar, ziehen die Narren und Musiker durch den Ort. Beginn ist um 16.30 Uhr. 74 Gruppen stehen auf dem Umzugsplan. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Zelte am ZOB und in der Ortsmitte, wo gefeiert werden kann.

Auch der Gemeindesaal hat geöffnet.