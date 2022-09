Nachlegen ist das Ziel der TTF

Wie auch immer die Bundesligapartie am Montag ausgehen mag, der Verlierer erhält keine drei Wochen später an selber Stelle die Chance zur Revanche im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs . Der Termin wurde am Dienstag festgezurrt. Das Duell wird am Freitag, 23. September (Spielbeginn: 19 Uhr) in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle ausgetragen.

Zweiter Spieltag in der Tischtennis-Bundesliga: Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind diesmal mit einem Montagsspiel an der Reihe. Schauplatz ist am 5. September die heimische Dr.-Hans-Liebherr-Halle. Gegner ist mit dem hoch gehandelten TSV Bad Königshofen ein weiterer potenzieller Play-off-Kandidat (Spielbeginn: 19 Uhr).

In der Auftaktpartie gegen Fulda-Maberzell gelang den TTF ein klarer 3:0-Sieg. Bad Königshofen musste derweil eine unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen hinnehmen. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass die Unterfranken nicht in Topbesetzung antreten konnten. Japans Top-Ass Yukiya Uda (Nummer 22 der Weltrangliste), konnte aufgrund eines WM-Lehrgangs seines Verbands nicht dabei sein. Der angeschlagene deutsche Nationalspieler Kilian Ort konnte nur im Doppel spielen.

Von Vorteil ist die Niederlage der ambitionierten Unterfranken sicher nicht für die TTF, denn Steger und Co. werden nun gewiss alles daran setzen, sich mit einem Sieg in Oberschwaben zu rehabilitieren, um den kompletten Fehlstart zu verhindern. Was Bastian Steger auch mit 41 Jahren noch leisten kann, weiß jeder. Und Filip Zeljko hat sich inzwischen auf Platz 76 der Weltrangliste hochgearbeitet. Auch Martin Allegro hat einen deutlichen Sprung gemacht, der 26-jährige Belgier ist aktuell die Nummer 87 der Welt. Kilian Ort ist auf Position 55 des internationalen Rankings zu finden. Mit dem 21-jährigen Yukiya Uda, dem Doppelpartner von Ochsenhausens Shunsuke Togami auf internationaler Bühne – beide stehen mit klarem Vorsprung auf Platz eins der Doppelweltrangliste –, verfügt Bad Königshofen zudem über einen Spitzenmann.

Die TTF wissen um die Qualität des Gegners. Die Ochsenhauser peilen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel an und wollen den Traumstart in die Saison 2022/23 perfekt machen. Wer spielen wird, ist noch unklar, Cheftrainer Fu Yong hat die Qual der Wahl. Simon Gauzy, Kanak Jha und Alvaro Robles haben sich im Fulda-Spiel nachdrücklich empfohlen und am Montag werden auch wieder Can Akkuzu und Samuel Kulczycki, beide derzeit noch international im Einsatz, zur Verfügung stehen. In der vergangenen Saison konnten die TTF beide Partien gewinnen, in Bad Königshofen glückte ein 3:2-Erfolg, das Rückrundenspiel endete 3:1 für die Oberschwaben.

„Nach dem ersten Heimsieg erwartet uns mit dem TSV Bad Königshofen direkt der nächste direkte Konkurrent um die Play-offs“, konstatiert Fu Yong. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel und wollen auch dieses Mal die beiden Punkte in Ochsenhausen behalten.“

Die TTF setzen nach eigenen Angaben gerade auch in dieser richtungsweisenden, von der Kreissparkasse Biberach präsentierten Partie auf die Fans. So wird es ein kleines Special für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ochsenhausen geben. Jeder erhält nach Vorlage eines Ausweisdokuments 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis.