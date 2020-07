Nach tödlichem Wohnhausbrand: Ermittler schließen Brandstiftung aus

Beim Wohnhausbrand in Mittelbuch, bei dem am vergangenen Wochenende ein 76-Jähriger starb, gehen die Ermittler von Fahrlässigkeit oder einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei mitteilen, ist die polizeiliche Spurensicherung, bei der auch ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes eingebunden war, abgeschlossen.

Die umfangreichen Ermittlungen hätten keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben. Unklar bleibt, ob das Feuer wegen eines technischen Defekts oder wegen fahrlässigem Handeln ausgebrochen ist. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann das Feuer noch bemerkt hatte und in der Folge an einer Rauchvergiftung starb. Der Leichnam wurde nicht obduziert.

Wie bereits berichtet, hat in der Dürnachstraße im Ochsenhauser Ortsteil Mittelbuch in der Nacht auf Samstag ein Wohnhaus gebrannt. Gegen 2.15 Uhr hatten Passanten den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus komplett in Flammen.

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand mit rund 80 Einsatzkräften und entdeckten dabei eine Leiche. Laut Polizei handelte sich dabei um einen 76-Jährigen, der das Haus alleine bewohnt hatte. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen. Laut DRK gab es ansonsten keine Verletzten.