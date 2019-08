Nach Tierquälerei-Skandal im Allgäu: So reagiert dieser Milchbauer

Von Angela Körner-Armbruster

Die 17-jährige Luda Ponomarenko zeigt in Biberach stolz ihre neuen Sportschuhe in die Runde. Federleicht sind sie und schmal und zierlich und Otto Dollinger, der Präsident des Biberacher Rotaty Clubs scherzt heiter: „Es stimmt also doch, dass man Frauen mit Schuhen glücklich machen kann.“ Sechs Menschen brechen ob dieses Klischees in Lachen aus. Und dieses Lachen ist das gute Ende einer anfangs traurigen Geschichte.

Denn diese Schuhe wurden im Grunde genommen seit einem Dutzend von Jahren ersehnt.