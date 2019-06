Nach Raubüberfall mit Messer und Gabel: 23-Jähriger muss ins Gefängnis

Für fünf Jahre und drei Monate muss ein 23-Jähriger ins Gefängnis, so urteilte die Große Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg nach vier Verhandlungstagen am Mittwoch. Der Mann hatte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Juli vergangenen Jahres einem leichtgläubigen Opfer in Ochsenhausen 1000 Euro abgezockt – bei einem ausgeklügelten und brutalen Raubüberfall in dessen Wohnung.

Bereits im Februar 2019 war die 29-jährige Komplizin des Mannes – die Mutter seiner drei Kinder – in einem gesonderten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die sie allerdings bis heute nicht angetreten hat, sitzt sie doch bei der Urteilsverkündung im Zuschauerraum und verabschiedet sich nach dem Schuldspruch schluchzend von ihrem Partner.

Mach dir keine Sorgen, ich schreib’ dir. 23-jähriger Täter

So wie auch eine beinahe unüberschaubar große Menge an Verwandtschaft des Angeklagten: Männer jeden Alters, junge Frauen, Ältere. Offenbar ist eine davon die Großmutter. Sie weint herzzerreißend. „Mach dir keine Sorgen, ich schreib’ dir“, raunt der 23-Jährige seiner Partnerin zu, küsst sie auf die Stirn. Dann wird der junge Mann, der ein Designer-T-Shirt trägt, in Hand- und Fußfesseln aus Saal eins des Landgerichts geführt. Zurück in die Justizvollzugsanstalt, in der er seit Februar 2019 sitzt.

Unstrittiger Tatablauf

Was sich im Juli 2018 in der Wohnung eines Bekannten der Frau in Ochsenhausen zugetragen haben muss, das ist nach diversen Zeugenaussagen unstrittig. Der Angeklagte ließ an Tag zwei der Verhandlung ein vollumfängliches Geständnis verlesen. Seine arbeitslose Lebensgefährtin hatte sich am Tatabend an das spätere Opfer, einen 30-jährigen Mann aus Ochsenhausen gewandt, ihn wieder – wie schon oft in der Vergangenheit – um Geld gebeten. „In einer parasitären Verhaltensweise“, so nennt der Vorsitzende Richter Matthias Mages das Kind beim Namen.

Als sie damals unverhofft und bettelnd bei dem gutmütigen und leichtgläubigen Mann vor der Tür stand, fuhr der mit ihr zum nächstgelegenen Bankautomaten und hob 50 Euro von seinem Konto ab. Dass die Frau, in die er offenbar verliebt war, hinter ihm stand und seine PIN ausspähte, das war bereits Teil des perfiden Tatplans.

Als die Frau mit dem 30-Jährigen zurück in dessen Ein-Zimmer-Wohnung kam, ließ sie heimlich die Haustüre für ihren Partner offen, der das Opfer dann überrumpelte, einschüchterte, mit einem Messer und einer Gabel bedrohte und dabei Todesdrohungen ausstieß. Die Frau nahm dem 30-Jährigen die EC-Karte ab und holte sich noch einmal 950 Euro am Bankautomaten. Währenddessen hielt ihr Partner das Opfer in dessen Wohnung in Schach.

Für gleiche Taten sollte man gleich bestraft werden. Wahlverteidiger Uwe Böhm

„Für gleiche Taten sollte man gleich bestraft werden“, fordert Wahlverteidiger Uwe Böhm noch in seinem Plädoyer und will definitiv ausgeschlossen wissen, dass sein Mandant als „Triebfeder“ in dieser räuberischen Erpressung gehandelt habe. Das Messer sei für ihn „ein Brotmesser“ gewesen, stumpf und ohnehin nur mit der Rückseite der Klinge geführt gewesen.

Außerdem bittet der Verteidiger um eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, damit sein Mandant seine Drogensucht zu kontrollieren lerne. „Und vergessen Sie den Resozialisierungsgedanken nicht“, mahnt er die vierköpfige Schwurgerichtskammer an. „Wollen wir ihn unbehandelt wieder auf die Straße schicken?“, fragt Böhm.

Wollen wir ihn unbehandelt wieder auf die Straße schicken? Wahlverteidiger Uwe Böhm

Die Unterbringung im Maßregelvollzug hatte jedoch die psychiatrische Sachverständige bereits ausgeschlossen, sie sehe keine Erfolgsaussichten. In ihrem Gutachten zeichnete sie das Bild eines jungen Mannes, der nie eine ordentliche Schule abgeschlossen hat, keiner geregelten Arbeit nachgeht, schnell die Beherrschung verliert, launisch und leichtsinnig handelt. Er sei „auf der Straße sozialisiert“ worden und habe sich häufig über das Gesetz hinweg gesetzt – wie die Verlesung des Strafregisterauszugs vermuten lässt. Zehn Einträge gehen auf das Konto des 23-Jährigen.

Strafmilderndes Geständnis

Dass die Kammer schließlich mit einem Strafmaß von fünf Jahren und drei Monaten unter der von der Staatsanwältin geforderten Strafe von sieben Jahren bleibt, das erklärt Richter Mages damit, dass der Täter die Tat eingeräumt und das Opfer entschädigt hat. Der 23-Jährige war zwar untergetaucht und konnte erst sieben Monate später vor dem Haus seiner Komplizin festgenommen werden – aber bereits ein paar Tage nach dem Raub hatte seine mittellose Partnerin 1000 Euro beim Opfer vorbeigebracht und sich entschuldigt.

Das Wiedergutmachungs-Geld stamme aus dem „Vermögen“ des Täters, wie Rechtsanwalt Böhm festgehalten wissen will. Nach dessen Zeugenaussage entschuldigte sich der Angeklagte im Übrigen dann noch bei dem 30-jährigen Opfer. Vor Gericht. Und für alle gut hörbar.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Allerdings bleibt der 23-Jährige in Haft, da er zur Tatzeit bereits zweifach unter Bewährung stand.