Nabu und Gartenbauverein veranstalten Aktionstage zum Biotop Streuobstwiese

Der Gartenbauverein Erlenmoos und der Naturschutzbund (Nabu) laden zu gemeinsamen Aktionstagen in die Streuobstwiese Hopfengarten ein. Die Aktionstage finden am 11. März, 12. März und am 14. März statt. Dabei bietet sich die Möglichkeit, ein besonderes Biotop kennenzulernen und zu erhalten. Die Streuobstwiese befindet sich, von Ochsenhausen aus kommend, direkt vor dem Ortseingang Hattenburg auf der rechten Seite. 13 neue Obsthochstämme werden gepflanzt. Neben den alten Streuobstsorten sind auch seltene Wildobstbäume wie Elsbeere und Speierling enthalten. Diese sind sowohl attraktive Ziergehölze als auch ökologisch von höchstem Wert und könnten auch waldbaulich interessant werden. Die Aktionstage am 11. und 12. März beginnen jeweils um 8 Uhr und enden um 16 Uhr. Sie sind der Altbaumpflege gewidmet. Am 14. März wird von 9 bis 10 Uhr eine Führung durch das Biotop Streuobstwiese angeboten. Anschließend werden von 10 bis 16 Uhr Jungbäume gepflanzt und der restliche Altbaumbestand gepflegt. Der Tag klingt mit einem Zusammensitzen gemütlich aus. Um Anmeldung wird gebeten.

