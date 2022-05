NABU Ochsenhausen ehrt Gerhard Föhr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gerhard Föhhr, der langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe Ochsenhausen, hatte aus privaten Gründen um die Entbindung von seinen Vorstandspflichten gebeten. Pandemiebedingt konnte seine Verabschiedung erst in diesem Jahr stattfinden. In den letzten 10 Jahren hatte er eine Vielzahl von Aufgaben übernommen, unter anderem den Nistkastenbau mit Kindern, die Anlage von Storchennestern in Ochsenhausen und Ringschnait, die Einrichtung eines Vogelschutzlehrpfades und vieles andere mehr. Wir danken Gerhard für sein vielfältiges Engagement und hoffen, dass er uns als aktives Mitglied lange erhalten bleiben wird.