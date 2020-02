Närrische Musiknacht läutet Fasnet in Kuhhausen ein

Mit der siebten närrischen Musiknacht wird am Samstag, 8. Februar, in Kuhhausen die Fasnet eingeläutet. Die KG-NZ Ochsenhausen und die örtlichen Gastronomen und Vereine laden die Bevölkerung von und rund um Kuhhausen zur „Hausballnacht“ ein.

Die närrische Musiknacht soll die lange Tradition der Kuhhauser Hausbälle weiterführen. Mit von der Partie sind die Mohrenbar, Revanche, Gasthof Adler, Steakhouse Ox-54, Pizzeria Post, und der Fanfarenzug. Es gibt Live- und DJ-Musik. Die Musiknacht startet um 20 Uhr am Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

Verschiedene Musikgruppen ziehen von Kneipe zu Kneipe und sorgen für Unterhaltung. Am gleichen Tag startet der Kartenvorverkauf für die drei Prunksitzungen in Ochsenhausen. Von 9 bis 10 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich im Gasthaus Adler ihren Lieblingsplatz auszusuchen. Danach gibt’s Karten im Spielwarengeschäft Ziesel in der Schloßstraße.