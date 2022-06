MV Mittelbuch spendet in die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Mittelbuch hat die Erlöse des Kuchenverkaufs seines Schwäbischen Essens & Vorspielnachmittags an junge Musiker in die Ukraine gespendet. Insgesamt konnte der Musikverein die stolze Summe von 1000 Euro für junge ukrainische Künstler, die durch den Krieg nicht mehr arbeiten können, weitergeben. Stellvertretend wurde das Geld an Dimitrie Frenkel, einem ukrainisch-stämmigen Musiker übergeben. Frenkel unterrichtet die Jungmusiker des Musikvereins und ist sehr dankbar für das Geld, das vielen jungen Ukrainern in seiner Heimat helfen wird.