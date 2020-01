Mutig die Zukunft der Kirche gestalten

Die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau, das Bildungswerk Ochsenhausen und der katholische Frauenbund Biberach und Ochsenhausen laden am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in das katholische Gemeindehaus St. Georg in Ochsenhausen zu einem interessanten Vortrag ein. Mit der katholischen Theologin, TV-Redaktorin, Journalistin, Referentin und Buchautorin, Jaqueline Straub geht es um mögliche Reformen in der katholischen Kirche.

Die Kirche stehe bei vielen heute nicht mehr sonderlich hoch im Kurs, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Von Bischöfen komme immer wieder der entschuldigende Hinweis, dass in Afrika und Asien die Kirche wachse. Doch: Was ist mit den Menschen hier? Sind auch sie von der Kirche aufgegeben? Haben sie kein Recht auf die Frohe Botschaft? Die Liste, warum Menschen heute immer weniger in die Kirche gehen, sei lang. Es brauche Reformen. Denn nur so könne die Kirche in der Zukunft bestehen. Die Theologin und Buchautorin Jacqueline Straub spricht darüber, was sich alles ändern sollte in der katholischen Kirche. Gleichzeitig erzählt sie auch, warum sie selbst Mitglied der katholischen Kirche bleibt, obwohl sie mit ihrem Berufswunsch Priesterin immer wieder aneckt und wie sie die „Kirche aus dem Koma kicken“ will.