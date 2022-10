Musikverein Reinstetten beim Winzerfest in Dernau/Ahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause, einmal wegen Corona und einmal aufgrund der Flutkatastrophe, reiste der MV Reinstetten am letzten Septemberwochenende wieder zum Winzerfest nach Dernau an der Ahr in Rheinland-Pfalz. Da das Weindorf durch die Flut im Juni 2021 immens zerstört wurde, konnte das Winzerfest nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Dennoch war es beliebt wie eh und je: ein Publikumsmagnet mit tausenden Gästen aus nah und fern.

Die Folgen der Flutkatstrophe sind noch fast im gesamten Ort spür- und sichtbar. Gerade deshalb war das emotionale Winzerfest ein Schritt der Rückkehr zur Normalität, ein Ausdruck des Zusammenhalts und des Aufbauwillens.

Unter dem Titel „Wein.Berg.Fest.“ konnten die Besucher an vielen Plätzen und Weingütern ausgiebig feiern.

Am Samstagnachmittag wurde die bisherige und weiterhin amtierende Weinkönigin Ronja Josten durch einen kleinen Festzug von ihrem Elternhaus abgeholt. Musikalisch ging es weiter zu den Diamantenen und Eisernen Jubilar-Weinköniginnen in die Seniorenresidenz. Ziel des kleinen Festzugs war der Schulhof, wo Weinkönigin Ronja eine neue Krone erhielt. Die bisherige „Wanderkrone“ ging bei der Flut verloren. In ihrer Proklamationsrede danke sie allen fremden Helfern, ohne die die letztjährige Weinlese durch die fluterschwerten Bedingungen nicht möglich gewesen wäre.

Neu war dieses Jahr der Besuch der Majestäten an den Weinständen auf dem Rotweinwanderweg unter Begleitung der Reinstetter Musikanten.

Viele Weingüter haben immer noch keine funktionierende Gaststätte im Ort und konnten durch diese Weinstände die Aktion „Wandern für den Wiederaufbau“ ins Leben rufen.

Am Sonntag spielte der Musikverein Reinstetten am Schulhof zum Frühschoppen auf.

Nachmittags besuchten zahlreiche Menschen den kleinen, aber dennoch beachtlichen Winzerfestzug. Viele Fußgruppen zeigten den ungebrochenen Aufbauwillen der Dernauer als kleine und große Handwerker, Nachwuchswinzer oder ganz farbenfroh nach dem Motto „Dernau wird wieder bunt“.

Auch die Reinstetter Musikanten waren Teil des Ganzen und animierten in Dernaus Straßen alle Zuschauer zum Mitmachen. Anschließend daran bot der Musikverein nochmals einen Stimmungsauftritt auf dem Schulhof. Zum Abschluss der dreitägigen Musikerreise verabschiedete sich der Musikverein mit einem Ständchen bei Weinkönigin Ronja.

Diese Reise wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS gefördert.