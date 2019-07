Musikverein Mittelbuch veranstaltet Waldfest

Der Musikverein Mittelbuch veranstaltet vom 2. August bis 4. August wieder das Waldfest in Mittelbuch und Bebenhaus. Das Fest beginnt am Freitagabend um 17.30 Uhr mit der „Feierabend-Vesper-Hockete“ auf dem Parkplatz der Turn- und Festhalle im Mittelbuch. Ab 21 Uhr spielt am Freitagabend die Coverband „GReeeN“. Am Samstag startet der Flohmarkt bereits um 8 Uhr. Die über 150 Stände erstrecken sich in diesem Jahr über den Heuweg, den Parkplätzen der Turn- und Festhalle und werden auch rund um die Halle weitergeführt. Am Sonntag geht es mit dem Waldfestgottesdienst um 10 Uhr auf dem Waldfest-Platz in Bebenhaus weiter. Der Gottesdienst wird vom Musikverein Mittelbuch musikalisch gestaltet. Zum Frühschoppen und Mittagstisch spielt der Musikverein Zogenweiler auf, am Nachmittag zu Kaffee und selbstgebackenen Kuchen übernimmt ab 14.30 Uhr der Musikverein Ingoldingen den musikalischen Part. Den Festausklang gestaltet der Musikverein Bellamont mit. Ab 16.30 Uhr wird auch erstmals die erweiterte Jugendkapelle „Juka2gether“, bestehend aus den Jungmusikern der Musikvereine Mittelbuch, Ringschnait und Fischbach, spielen. Am Sonntag wird auch wieder ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen dem Dorfladen und dem Waldfestplatz fahren. Im halbstündigen Takt ist der Bus ab 9.30 Uhr zwischen Mittelbuch und Bebenhaus unterwegs. Am Nachmittag ist der Bus dann nur noch stündlich oder nach Bedarf aktiv. Am Samstag und Sonntag gibt es für Kinder folgendes Programm: Kinderschminken, eine Hüpfburg und eine Bastelaktion. Am Sonntag sorgt die Blutreitergruppe Mittelbuch für eine weitere Attraktion: Bei guter Witterung wird ab 14 Uhr Ponyreiten auf dem Parkplatz beim Waldfestplatz angeboten. Foto: Privat