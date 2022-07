Musikverein lädt zum Waldfest nach Mittelbuch

Am ersten Ferienwochenende, vom 29. bis 31. Juli, gibt es in Mittelbuch wieder viel zu entdecken. Traditionell richtet der Musikverein von Freitag bis Sonntag sein Waldfest mit einem bunten Programm aus.

Mit der„Feierabend-Vesper-Hockete“ auf dem Parkplatz der Festhalle Mittelbuch beginnt das Fest am Freitag, 29. Juli. Dann spielt die Coverband GReeeN Rockhits aus den vergangen drei Jahrzehnten, schreibt der Verein in einer Ankündigung. Am Samstag, 30. Juli, werden dann die Frühaufsteher erwartet: Ab 8 Uhr startet der Flohmarkt rund um die Turnhalle in Mittelbuch.

Am Sonntag geht es mit dem Waldfestgottesdienst um 10 Uhr auf dem Waldfest-Platz in Bebenhaus weiter. Zum gemütlichen Frühshoppen spielt der Musikverein Rißegg-Rindenmoos auf, ab 14.30 Uhr übernimmt der MV Erlenmoos den musikalischen Part. Um 17.30 Uhr spielt die gemeinsame Jugendkapelle Juka-Together der Musikvereine Fischbach, Mittelbuch und Ringschnait auf. Den Abschluss gestaltet der Musikverein Rottum.

Am Sonntag wird auch wieder ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen dem Dorfladen und dem Waldfestplatz fahren. Im halbstündigen Takt ist der Bus ab 9.30 Uhr zwischen Mittelbuch und Bebenhaus unterwegs. Am Nachmittag ist dieser dann nur noch stündlich oder nach Bedarf aktiv.

Auch dieses Jahr wird für die Kleinen an allen Tagen wieder ein Kinderprogramm angeboten: Eine Hüpfburg, Kinderschminken und weitere Aktionen stehen für die Kinder bereit. Am Sonntag bietet die Blutreitergruppe Mittelbuch ab 14 Uhr Ponyreiten und die Freiwillige Feuerwehr Mittelbuch ein Feuer-Löscher-Training an.