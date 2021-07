Musiksommer Ochsenhausen darf beginnen

Nach den vielen Monaten des Lockdowns finden diesen Sommer wieder eine große Anzahl an hochwertigen Konzerten im Rahmen des Festivals Musiksommer Ochsenhausen statt. Die Konzerte von ISAM eröffnen das Musikfestival, wobei auf Grund der Coronasituation ein begrenztes Platzangebot besteht, das teilt die Landesakademie Ochsenhausen mit.

Das Ergebnis der Nachwuchsförderung der Landesakademie konnte man mit Giovanni Bertolazzi, Preisträger des 7. Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs 2017 und Teilnehmer des renommierten Arthur-Rubinstein-Klavierwettbewerbs, im ausverkauften Klavierabend am 24. Juli erleben. Als weiterer Künstler spiegelt der Gewinner der Goldmedaille des Arthur-Rubinstein-Klavierwettbewerbs 2014 Antonii Baryshevskyi, der am 1. August in einem Klavierabend im Bibliothekssaal Ochsenhausen zu hören sein wird, die Qualität von ISAM wider.

Am 27. und 31. Juli sind die Orgelvirtuosen Jeremy Joseph, Jürgen Essl und Marie Zahrádková an der Gablerorgel zu hören. Im ISAM-Galakonzert sind die diesjährigen Preisträger des Joseph-Gabler-Orgelwettbewerbs sowie des Joseph-Dorfman-Kompositionswettbewerbs zu hören

Mit einer Messe im Spannungsfeld zwischen Gottesdienst und Oper sind 60 Jugendliche des internationalen Jugendchortreffens C.H.O.I.R. vom 12. bis 15. August zu hören. Unter der Leitung von Michael Alber erklingt G. Rossinis Petite Messe Solennelle in Ochsenhausen und in Stuttgart.

Erstmals kommt der weltberühmte Knabenchor der Thomaskirche Leipzig an die Landesakademie und veranstaltet zusammen mit einem Pfarrer der Thomaskirche eine Motette im Bibliothekssaal. Es handelt sich um eines der ersten Konzerte des neuen Thomaskantors Andreas Reize. Im Rahmen der Ochsenhauser Kindersingtage Ox-Ki-Si wird das Musical „Aufruhr im Olymp“ von B. Lienhardt in deutscher Sprache erstmals aufgeführt. Klavierkammermusik mit dem Klavierduo Stenzl und Violinkammermusik mit Maria Lott runden das Musikfestival Musiksommer Ochsenhausen an.