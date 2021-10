Musikprojekt widmet sich jüdischer Kultur

Die Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg führt ein Musikprojekt unter dem Titel „Schewa-7-sieben“ durch. „Schewa-7-sieben“ ist ein interdisziplinäres Musik-Theater-Tanz-Projekt für Jugendliche, das sich den verschiedenen Epochen jüdischer Kultur in Deutschland widmet. Als symbolhafte Zahl spielt die Sieben im Judentum eine große und wichtige Rolle, sie kommt in vielen zeichenhaften Ritualen und Symbolen zum Ausdruck. Am bekanntesten ist der siebenarmige Leuchter. Heute kehrt jüdisches Leben allmählich wieder in unsere Gesellschaft zurück, das Projekt möchte zum dessen Verständnis beitragen.

Im Projekt „Schewa-7-sieben“ wurden sieben historische Epochen von der Antike bis zum Neubeginn jüdischen Lebens nach 1945 ausgewählt, jeder dieser Epochen ist einem jüdischen Komponisten oder einer Persönlichkeit der jüdischen Geistesgeschichte sowie einer Tanz-Form zugeordnet.

Von dem Stepptänzer Bernd Paffrath, dem Regisseur Benjamin Künzel und Akademiedozentin Barbara Comes wurden deren Texte in kleine Szenen gegossen, mit einer Instrumentalbegleitung versehen und gleichzeitig tänzerisch umgesetzt. Auf die Bühne gebracht wird dieses innovative Projekt von den Jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ochsenhauser Jugendsingtage, die Gesamtleitung hat Barbara Comes.