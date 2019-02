Musiker und Gäste touren durch Kneipen

„Dìa de los muertos a la KGO Ochsenhausen – Wir feiern bunt und fröhlich wie in Mexiko“, unter diesem außergewöhnlichen Motto ist in Kuhhausen die Fasnet eingeläutet worden.

Es regieren Prinz Daniel II. (Daniel Walker) zusammen mit seiner Lieblichkeit Teresa I. (Theresa Müller) in dieser Fasnetssaison in Kuhhausen, wie Ochsenhausen nur in dieser Zeit heißt.

Das Prinzenpaar – immer gefolgt von der Garde, Rankenweible, Roale, den Sternguckern – hat zusammen mit der gesamten Gemeinde Ochsenhausen, Reinstetten und Mittelbuch in der Fasnetszeit das Sagen.

Am Samstag war es nun soweit. Die Fasnet wurde mit der sechsten närrischen Musiknacht in Kuhhausen eingeläutet.

Die KG-NZ Ochsenhausen, die örtlichen Gastronomen und Vereine hatten die Bevölkerung von Kuhhausen und Umgebung zur Hausballnacht eingeladen. Diese närrische Musiknacht führt die lange Tradition der Ochsenhauser Hausbälle fort. Jene Tradition war jedoch irgendwann eingeschlafen.

Eine ältere Besucherin erinnert sich. „Als Jugendliche bin ich mit meinen Eltern vor über 40 Jahren in den Bohrturm zum Hausball gegangen“. „Es war schön, doch nach vier Stunden auch langweilig“, erinnert sie sich. „Heute ist das anders, die Musikgruppen ziehen von Lokal zu Lokal und ich auch“, sagte sie lachend. Zuerst eröffnete die KGO zusammen mit der Sambagruppe, den Chearleadern und vielen Besuchern die Musiknacht mit einem Platzkonzert.

Danach ging es, wie es die Tradition vorgibt, zur Hausballnacht in eine Wirtschaft. Aber anders als in vergangenen Zeiten können die Gäste nach Lust, Laune und Musikgeschmack alle teilnehmenden Lokalitäten besuchen.

Mit von der Partie bei der närrischen Musiknacht waren heuer die Mohrenbar, das Revanche, Gasthof Adler, Steakhouse Ox-54 und die Pizzeria Post.

Ob Live- und DJ-Musik, Rock- Pop- Heimatmusik oder italiensche Balladen. Alle jungen und ältere Besucher kamen an diesem Abend auf ihre Kosten und genossen es, wo immer sie sich aufhielten. Verschiedene Musikgruppen zogen von Kneipe zu Kneipe und sorgten für Unterhaltung.

„Genau das macht den Unterschied zu früher aus, kurzweilig, lustig, es wird viel geboten, ein Hausball für alle, mit allen“, findet eine ältere Ochsenhauserin.