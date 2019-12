Musiker aus Mittelbuch laden zum Weihnachtskonzert ein

Der Musikverein Mittelbuch lädt am nächsten Wochenende, am Sonntag, 22. Dezember, um 20 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Turn- und Festhalle Mittelbuch ein. Das Konzert wird von der Jugendkapelle Juka2gether Ringschnait-Mittelbuch-Fischbach und dem Musikverein Mittelbuch gestaltet. Für den neuen Dirigenten Christoph Mohr wird es das erste Konzert mit den Mittelbucher Musikern sein. Beginnen wird die Jugendkapelle mit traditionellen und poppigen Konzertstücken. Beim Programm des Musikvereins Mittelbuch wird es an diesem Abend eine bunte Mischung geben. Zu den Konzertstücken „Concerto D‘Amore“ von Jacob de Haan und „The Lion King“ (von Elton John & Hans Zimmer) wird es auch einen Marsch geben. Foto: MV Mittelbuch