Musikalisches Abendgebet zum Advent

Die Gruppe Kapellenklang lädt am kommenden Adventswochenende am Samstag, 5. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr gemeinsam mit Robert Gerner, Gemeindereferent der katholischen Seelsorgeeinheit Sankt Benedikt, zu einem adventlichen, musikalischen Abendgebet in der Basilika Ochsenhausen ein. Mit kurzen Text-Impulsen, die von Robert Gerner vorgetragen werden, und meditativen Klängen und Liedern, laden die Mitglieder der Gruppe Kapellenklang Simone Salzer (Gesang, Sopransaxofon), Claus Machleidt (Gitarre) und Mirjam Knaus (Cello) an diesem Adventswochenende ein, sich von der Musik und den Texten berühren zu lassen, innezuhalten und sich so auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Für beide Termine sind Anmeldungen bis Freitag, 4. Dezember, 12 Uhr möglich.

Anmeldungen für beide Abendgebete sind möglich per E-Mail an Stgeorg.Ochsenhausen@drs.de oder unter der Telefonnummer 07352/8259.