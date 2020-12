Musikalisches Abendgebet mit Kapellenklang

Die Gruppe Kapellenklang hat am vergangenen Adventswochenende gemeinsam mit dem katholischen Gemeindereferent Robert Gerner zweimal in die Basilika Ochsenhausen zu einem adventlichen musikalischen Abendgebet eingeladen. Aufgrund der großen Nachfrage wird das musikalische Abendgebet am Samstag, 12. Dezember, um 18 Uhr in der Basilika Ochsenhausen wiederholt.

Mit neuen und alten Kirchenliedern, eigenen Kompositionen und den dazu passenden Gedanken und Gebeten berührten Claus Machleidt (Gitarre), Simone Salzer (Gesang, Sopransaxofon), Mirjam Knaus (Cello) und Robert Gerner in der meditativ-ruhigen und warmen Atmosphäre der Basilika Ochsenhausen die Herzen der Menschen. Manches alte Lied erwachte durch eine besondere Interpretation in neuem Glanz und neuer ergreifender Stärke und regte damit zum Nachsinnen an.

Die Spenden-Erlöse aller drei Abendgebete gehen an die Organisation „German Doctors“ und hier speziell an das Indien-Projekt des Ehepaars Kölle aus Schwendi.