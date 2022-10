Musikalische Perlen in der Basilika Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Konzert des Liederkranzes Ochsenhausen lockte am 9. Oktober eine Vielzahl von Besuchern in die Basilika St. Georg. Im Programm kreisten um den „Star“ Wolfgang Amadeus Mozart quasi planetar zahlreiche Werke seiner Zeitgenossen, darunter eher unbekannte wie Florian Gassmann, Jan Antonin Kozeluh oder Leopold Hofmann, aber auch bedeutende wie Joseph und Michael Haydn oder Mozarts Vater Leopold. Aufgereiht waren die Perlen an der Schnur der Wiener Klassik mit ihrem heiter-verspielten Grundzug. Vorweg: Eine positive, wohlige Gesamtstimmung herrschte vom ersten bis zum letzten Ton. In fliegendem Wechsel folgte ein Glanzpunkt auf den nächsten und auch innerhalb der Werke war das ständige Alternieren zwischen Tutti- und Solopassagen ein spannendes Strukturelement.

Einen wunderbaren Ruhepunkt verschaffte Christian Prader mit seiner ausdrucksstarken Interpretation des „Andante in C für Flöte und Orchester“ von Wolfgang Amadeus Mozart, gefolgt von einem Duett von Leopold Mozart: Die überregional bekannte Sopranistin Verena Gropper und der aus Ochsenhausen stammende Tenor Jonas Salzer dokumentierten dabei ihre Professionalität und hohe stimmliche Qualität, wie danach auch in der Messe. Basilika-Organist Thomas Fischer brillierte als Solist in einer passend platzierten Kirchensonate.

Mit Antonio Salieris „Recordare“ aus seinem Requiem vermutete man zunächst einen Fremdkörper im sonst so heiteren Gesamtkonzept, aber außer dem Ausbruch beim dramatischen „Confutatis“, der Schilderung des Jüngsten Gerichts, verströmte dieser Bittgesang mehr Innigkeit als Trauer, unterstützt von der warmen Klangfarbe des Englischhorns, gespielt von Andrea Braun.

Schluss- und Höhepunkt war Mozarts „Missa in C“, die sogenannte Spatzenmesse, die noch einmal das ganze Tutti und das Solistenquartett erforderte – mit Eva Kappler und Bernd Otto als Alt- und Basssolisten. Zu den ständig geforderten Streichern traten nun wieder Trompeten samt Pauke, alle aus dem professionellen Musikerkreis um Günther Luderer. Man merkte kaum, dass diese so leichtfüßig daher kommende Messe dem Chor einiges abverlangt, zum Beispiel die Koloraturen im Kyrie oder die expressiven verminderten Intervalle im Gloria. Der Liederkranz meisterte auch sie mühelos, dank der peniblen Einstudierung und Leitung von Walter Gropper, der wie immer ein außergewöhnliches Programm zusammenstellte.