Musikalische Abendgebete in St. Georg

Im Anschluss an den Ochsenhauser Weihnachtsmarkt findet von Donnerstag bis Samstag ein musikalisches Abendgebet in der Klosterkirche St. Georg statt.

Beginn des laut Ankündigung bunten musikalischen Programms ist jeweils um 21 Uhr. Den Auftakt machen am Donnerstag, 29. November, die Rottumtaler Alphornbläser (Leitung Hubert Wiest) und französische Orgelmusik des Barock (Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer).

Für Gebet und Impuls sorgt Pastoralreferent Karlheinz Bisch. Am Freitag, 30. November, singt der Kirchenchor St. Georg unter der Leitung von Thomas Fischer adventliche Chorsätze (John Rutter: „Seht, die wunderbarste Zeit ist nah“). Gebet und Impuls kommt von Dekan Sigmund F. J. Schänzle. Und am Samstag, 1. Dezember, spielt die Lobpreisband „Unity in Spirit“ (Leitung Fabian Franke), Gemeindereferent Robert Gerner macht Gebet und Impuls.