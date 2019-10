Musicals sind beim Herbstkonzert Thema

Das diesjährige Herbstkonzert des Reinstetter Harmonika-Spielrings findet am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Reinstetten unter dem Motto Musicals statt. Nach 15 Jahren sind wieder die Musiker des Akkordeonorchesters HHC Frickenhausen als Gäste mit dabei, um gemeinsam mit den Orchestern des Harmonika-Spielrings einen unterhaltsamen musikalischen Abend zu gestalten. Für den Auftakt des Abends wird das Nachwuchsorchester des Reinstetter Harmonika-Spielrings unter der Leitung von Julia Bixenmann sorgen. Sie spielen unter anderem „Starter Kids“ und „Happy Cha Cha“. Den zweiten Teil des Abends gestaltet das Orchester des HHC Frickenhausen unter der Leitung von Stefan Weber. Es gibt laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken verschiedener Musicals, zum Beispiel aus „A Chorus Line“ und „Tabaluga“. Zum Abschluss des Abends übernimmt das Orchester des Reinstetter Harmonika-Spielrings unter der Leitung von Julia Bixenmann. Die Musiker werden mit Stücken wie „The Phantom of the Opera“ und „The Time of my Life” präsentieren.