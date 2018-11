Mundart spielt im Café Schäfers

Mit ihrem neuen Programm „Bob Dylan auf Schwäbisch“ spielen Roland Boehm, Peter Barth und Werner Krug am Freitag, 16. November, um 20 Uhr im Café Schäfers in Ochsenhausen.

Von „Mr. Tambourine Man“ bis „Knockin’ on heaven’s door“ ertönt laut Ankündigung ein Hit nach dem anderen – allerdings auf Schwäbisch, was nach Ansicht von Werner Krug „hervorragend funktioniert“. Zwischen den Liedern gibt es zusätzlich kurze Informationen zum Leben und musikalischen Werk des Nobelpreisträgers.

Veranstalter des Konzerts ist der Rotary-Club „Weißer Turm“ und der Erlös geht an den neuen Montessori-Schulkindergarten im Haus St. Walburga in Ochsenhausen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.