Müllsammelaktion in Ochsenhausen

Die Welt räumt auf und Ochsenhausen macht mit. Unter diesem Slogan sind die Bürger aus Ochsenhausen und den Ortsteilen am Samstag, 17. September, aufgerufen, gemeinsam für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft zu sorgen. Die Aktion findet zum vierten Mal statt und wurde von engagierten Frauen aus Ochsenhausen und dem Umland als private Initiative ins Leben gerufen. Darauf weist die Stadt Ochsenhausen in einer Mitteilung hin.

Diesmal findet die Müllsammelaktion erstmals in zeitlichem Zusammenhang mit dem World-clean-up-Day statt. Dabei werden jedes Jahr am dritten Samstag im September in mehr als 190 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Ufer und die Meere von achtlos weggeworfenem Abfall und Plastikmüll gesäubert. Jeder kann sich an der Aktion beteiligen und beim Großreinemachen in der Natur mithelfen.

Die Stadt Ochsenhausen unterstützt die private Initiative wieder durch das Einrichten von Sammelstellen für den eingesammelten Müll: in Ochsenhausen (Städtischer Bauhof, Untere Wiesen 15) sowie in Mittelbuch und Reinstetten jeweils beim Dorfhaus. Zur eigenen Sicherheit wird empfohlen, Handschuhe und eine Warnweste zu tragen. Ein Müllzwicker erleichtert das Aufsammeln. Die Organisatorinnen freuen sich wieder über zahlreiche kleine und große Helfer.

In der Mitteilung der Stadt Ochsenhausen werden unter „Faktencheck“ mit Verweis auf die Quellehttps://worldcleanupday.de/faktencheck sieben Aspekte zum Thema Zigaretten aufgeführt. So seien erstens Zigarettenstummel der am häufigsten gefundene Müll in der Umwelt und zweitens Zigarettenfilter aus Plastik. Drittens würden jährlich sechs Billionen Zigarettenkippen produziert, wovon 4,5 Billionen in der Natur landen. Viertens enthalte ein Zigarettenstummel bis zu 7000 extrem giftige Toxine, fünftens seien 75 Prozent der Befragten einer Umfrage von Kantar zufolge der Meinung, dass Zigarettenfilter aus Baumwolle oder Papier bestehen, und nur 13 Prozent wüssten, dass Filter aus Kunststoff bestehen. Sechstens könne eine Zigarettenkippe 1000 Liter Wasser verunreinigen, und siebtens dauere es rund 15 Jahre, bis ein Zigarettenstummel zerfalle – in den Meeren sogar bis zu 100 Jahre.

Ein Feedback zur Müllsammelaktion oder Bilder von der „Beute“ kann man im Anschluss per E-Mail an muellsammelaktion@gmx.de schicken. Mit der Zusendung von Fotos erklärt man sich automatisch mit der Veröffentlichung einverstanden. Weitere Infos zur Aktion sind unter

www.muellsammelaktion.de oder www.instagramm.com/muellsammelaktion.de/ abrufbar. Informationen zum World-clean-up-Day finden sich unter www.worldcleanupday.de