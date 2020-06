Motorradfahrer beschädigt parkendes Auto

Ein Motorradfahrer hat am Dienstag in Ochsenhausen ein parkendes Auto beschädigt. Doch anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Motorradfahrer weg. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, stand das Auto kurz vor 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Poststraße. Ein Motorradfahrer bewegte sein Motorrad rückwärts und stieß dabei gegen das Auto. Der Motorradfahrer schaute sich laut Polizeibericht wohl den Schaden an und fuhr dann weg. Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen. Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursache, müsse sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohe eine Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall komme, sei meist nur ein geringes Bußgeld fällig.