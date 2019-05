Motocrosser messen sich in Eichenberg

Der MSC Berkheim richtet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, den zweiten Lauf des KTM-Kini-Alpencups aus. Austragungsort ist die Kiesgrube der Firma Max Wild in Eichenberg. Das ersten Rennen startet am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag geht es um 11 Uhr los.

Der Alpencup ist eine internationale Rennserie, eine der größten lizenzfreien Motocross-Serien im deutschsprachigen Raum. Diese umfasst insgesamt sieben Läufe in der Saison 2019. Die Serie ist in Österreich beheimatet, es werden aber auch Läufe in Deutschland und Südtirol ausgetragen. Der Ausrichter MSC Berkheim rechnet mit circa 400 Fahrern, vom Einsteiger bis hin zum Profi, in elf verschiedenen Klassen. Die Fahrer kommen aus Deutschland, Österreich und Italien. Die Maschinen haben im Nachwuchsbereich 50, 65 und 85 Kubikzentimeter (ccm) Hubraum und bei den Erwachsenen von 125 ccm bis nach oben hin offen.

Der MSC Berkheim ist zum dritten Mal Ausrichter eines Laufs des Alpencups. An beiden Tagen sind laut MSC-Schriftführer Paul Wahl mehr als 80 Helfer im Einsatz. „Die Strecke ist in einem sehr guten Zugang trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen“, so Paul Wahl. „Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, mit vielen Sprüngen bestückt. Der Untergrund ist relativ hart, bestehend aus einem Gemisch von Sand, Erde und Kies.“

Der Verein rechnet mit rund 500 Zuschauern an beiden Tagen. „Sehr wichtig ist es aus Sicherheitsgründen, dass sich die Zuschauer an die Streckenbegrenzungen halten und die Hinweise der Streckenposten befolgen“, sagt Paul Wahl.