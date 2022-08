Motette mit dem Thomanerchor

Thomanerchor Leipzig bedeutet über 800 Jahre Tradition mit einem Ensemble, das sich aus über 100 Knaben und jungen Männern zusammensetzt. Die Kunst ist es, die verschiedenen Charaktere und Stimmen zu einem geschlossenen Chor zusammenzufügen. Dies ist Aufgabe des Thomaskantors. Seit vergangenem Jahr bekleidet der Schweizer Andreas Reize dieses Amt. Konzertreisen führen ihn mit dem Thomanerchor neben der Thomaskirche Leipzig an die renommiertesten Konzertsäle der Welt. Wie im vergangenen Jahr findet die Vorbereitung darauf im Sommer an der Landesakademie statt. In einer Motette gewährt das Ensemble einen kleinen Einblick in seine Chorarbeit. Der Auftritt in Ochsenhausen ist für Freitag, 26. August, 19 Uhr, im Bibliothekssaal oder der Basilika angesetzt. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl. Auf dem Programm steht Vokalmusik aus vier Jahrhunderten.