Mobiles Impf-Team bleibt bis September in Ochsenhausen

(sz) Die Stadt Ochsenhausen setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Biberach fort und bietet weiterhin die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das Mobile Impf-Team macht deshalb bis Ende September in der Regel alle zwei Wochen von 17 bis 19 Uhr in Ochsenhausen Station. „Ich freue mich, dass die Helfer des DRK und die Ärzte immer noch so engagiert das Corona-Virus bekämpfen und hoffe, dass das Impfangebot rege angenommen wird“, erklärt Bürgermeister Andreas Denzel. Jeder, der möchte, kann ohne vorherige Anmeldung im Bauhof Ochsenhausen, Untere Wiesen 15, vorbeikommen. Unterstützt wird das Mobile Impf-Team von ehrenamtlichen Helfern des DRK-Ortsverbands Ochsenhausen. Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech, Johnson & Johnson und Moderna. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen, sogenannte „Booster-Impfungen“ durchgeführt. Es sollte lediglich der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden. Um die Abläufe zu vereinfachen, sind das Aufklärungsmerkblatt, der Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung auf der Homepage der Stadt zum Download bereitgestellt (www.ochsenhausen.de/rathaus-service/aktuelles). Sie sollten vorab heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.