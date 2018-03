Das nächste Ochsenhauser Frauenfrühstück findet am Mittwoch, 21. Februar, statt. Beginn ist um 9 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Georg, Jahnstraße 3 in Ochsenhausen. Das Thema lautet „Mobbing – in Schule, Beruf und Alltag“.

Mobbing ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit, heißt es in der Ankündigung. Heute scheine es durch die moderne Technik mit ihren medialen Möglichkeiten eine noch größere Bedeutung bekommen zu haben.

Beim Mobbing gehe es im weitesten Sinne immer darum, andere Menschen wiederholt und regelmäßig zu schikanieren. Referentin beim Frauenfrühstück ist Ellen Bartsch-Sontheimer, Kriminalhauptkommissarin a. D. und praktizierende Heilpraktikerin aus Mittelbuch.

Sie war 41 Jahre lang im Polizeidienst tätig und hat in dieser Zeit als Referentin in unterschiedlichen Themenbereichen gewirkt. Sie will in ihrem Vortrag aufklären und Möglichkeiten aufzeigen, wie die Betroffenen aus diesem Prozess aussteigen können. Bartsch-Sontheimer ist heute im Leitungsteam der Selbsthilfegruppe „Anti-Mobbing Alb-Donau-Riß“ aktiv.

Für eine Kinderspielecke ist gesorgt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro. Weitere Informationen bei Gabriele Vogel, Telefon 07352/3449 und Corona Zimmermann, Telefon 07352/8662.