Mittelbucher Musiker reisen durch Südamerika

24 Musiker aus Mittelbuch haben eine 19-tägige Reise durch Argentinien, Uruguay und Brasilien unternommen. Dabei erfreute die Gruppe aus Oberschwaben das südamerikanische Publikum nicht nur mit Blasmusik, sondern sammelte auch besondere Eindrücke im Amazonas.

Am internationalen Flughafen von Buenos Aires nahm Reiseleiterin Suzi, die von der letzten Brasilienreise bekannt war, die Gruppe in Empfang. Die Teilnehmer besuchten im Anschluss die Schwestern des Franziskanerinnen Ordens, welche auch in Bonlanden angesiedelt sind. Die Schwestern betreiben dort ein College. Nach einer Stadtrundfahrt mischte man sich in das bunte Treiben der Millionenmetropole Buenos Aires.

Auf einem Fest der „Lustigen Tiroler“, welches auf den Reisetermin verlegt worden war, spielten die Musiker ein breitgefächertes Repertoire von traditioneller bis moderner Blasmusik. Mit den Tiroler-Freunden sei „ein grandioses Fest gefeiert“ worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Am nächsten Tag ging es von der Großstadt weiter in das ländliche Uruguay. Der erste Eindruck des Landes wurde in der Altstadt Colonia de Sacramento gewonnen.

Die Reisegruppe fuhr über Montevideo mit Besuch des berühmten Markts Mercado Del Puerto weiter nach Brasilien in die Kleinstadt Lajeado. Bei zahlreichen Auftritten traf man Freunde der deutschsprachigen Kolonien. Ob Polka, Walzer oder moderne Rhythmen – überall erfreute die Blasmusik aus der Heimat das Publikum. Die gute Stimmung der Gäste sowie die herzlich Gastfreundschaft und Dankbarkeit beeindruckte die Musiker immer wieder.

Josef Fischer, der den Süden Brasiliens seine zweite Heimat nennt und Mitinitiator der Reise war, lud all seine Freunde und Bekannte aus der Gegend Lajeado zu einem Fest mit Spießbraten und Fassbier ein. Der musikalische Teil der Reise war damit beendet und der Musikverein flog nach Manaus im Amazonas-Gebiet.

Jagd nach Kaimane

Nach dem Besuch des Großmarkts in Manaus wartete ein Schiff auf dem Rio Negro, der in den Amazonas mündet. Drei erlebnisreiche Tage mit der Jagd nach Kaimane und Piranhas, Schwimmen mit Delfinen und einem Besuch der Indianer im Regenwald bei tropischem Klima sorgten unvergessliche Eindrücke.

Der Abschluss der Reise erfolgte in Rio de Janeiro mit der Besichtigung der Christusstatue und des rund 400 Meter hohen Zuckerhuts, welcher den Musikern einen Blick über Rio de Janeiro ermöglichte. Weitere Höhepunkte waren der Besuch des Fußballstadions Maracana, in dem Deutschland 2014 Weltmeister wurde, sowie das Abkühlen in den Wellen der Copacabana.