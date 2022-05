Mittelbucher ist Jahrgangsbester im Dachdeckerhandwerk

Rund 400 Gäste bildeten den Rahmen für die Übergabe der Meisterbriefe Ende Mai am Bundesbildungszentrum Mayen. Prüfungsbester wurde Max Hellgoth aus Mittelbuch mit einem Notenschnitt von 1,2 Punkten.

Er hatte seine Ausbildung zunächst in einer kleineren Zimmerei als Zimmermann absolviert. Nach mehrjährigen Erfahrungen im Dachdeckerhandwerk hatte er sich 2021 der Herausforderung des Meisterlehrgangs am BBZ in Mayen gestellt. Das BBZ Mayen ist die älteste und größte Meisterschule Deutschlands wo bereits sein Opa den Meister gemacht hatte.

Hellgoth hat die Meisterprüfung, sowie auch in der Abschlussprüfung zum Fachleiter für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik als Jahrgangsbester abgeschlossen. Nun hat er vor noch etwas Erfahrung zu sammeln, um dann in den Familienbetrieb einzusteigen.