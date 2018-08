Mittelbucher Basar ist am 6. Oktober

Das Mittelbucher Basarteam lädt am Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 12 Uhr zum Selbstverkäuferbasar in die Turn- und Festhalle Mittelbuch ein.

Der Einlass für Schwangere ist bereits um 9.30 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt. Wer Interesse an einem eigenen Verkaufsstand hat, kann sich unter Telefon 07352/922218 oder 07352/940580 oder per E-Mail an bazar-mittelbuch@web.de einen Tisch reservieren. Die Kosten pro Tisch belaufen sich auf acht Euro. Ab 8 Uhr ist die Turn- und Festhalle für den Aufbau geöffnet.