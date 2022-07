Mittelbuch richtet Finaltag des Stadtpokals Ochsenhausen aus

Der Sportverein Mittelbuch veranstaltet am Samstag, 23. Juli, ab 10.15 Uhr auf dem Sportgelände an der Fischbacher Straße die Endrunde des Stadtpokals der Stadt Ochsenhausen. Nach der Wiederauflage und einer zweijährigen „Zwangspause“ aus bekannten Gründen tritt der SVM als Veranstalter die Nachfolge des SV Ochsenhausen an.

„Im Rahmen dieses Turniertags bietet sich die Gelegenheit, zusammen mit unseren Gästen und Freunden auf das 90-jährige Vereinsbestehen des SVM anzustoßen“, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. 1932 wurde der Verein mit anfangs 40 Mitgliedern gegründet. Die Anzahl der Mitglieder ist inzwischen auf mehr als 600 angestiegen. Angefangen als reiner Fußballverein, ist der SVM seit 1986 auch im Breitenfreizeitsport mit vielen Angeboten aktiv. Stellvertretend für die Sportgruppen werden die Bambini und F-Jugend-Kids ein Einlagespiel bestreiten. Die Gardemädchen der Teen Greens werden ebenfalls ihr Können unter Beweis stellen.

Die Vorrundenspiele wurden in zwei Gruppen als Vorbereitungsspiele zur Saison ausgetragen. Hierbei setzten sich in beiden Gruppen souverän der SV Ochsenhausen und der SV Reinstetten mit jeweils drei Siegen durch. Das Halbfinale komplettieren der SV Mittelbuch und der SV Ringschnait. Leider kann der SV Reinstetten am Finaltag nicht mit seiner ersten Garnitur spielen, da diese am selben Tag im WfV-Pokal antritt. Hierfür spielt die Zweite Mannschaft.

„Wir freuen uns, die teilnehmenden Mannschaften beim SVM begrüßen zu dürfen und laden hiermit alle Freunde, Fans und Gäste zu einem Besuch am Sportplatzgelände in Mittelbuch ein“, sfchriebt der SV Mittelbuch.

Spielplan:

10.15 Uhr: Einlagespiel Bambini SV Mittelbuch – SV Steinhausen

11.15 Uhr: 1. Halbfinale SV Ochsenhausen – SV Ringschnait

12.30 Uhr: 2. Halbfinale SGM Reinstetten/Hürbel II - SV Mittelbuch

13.45 Uhr: Spiel um Platz 7 SGM Reinstetten/Hürbel III - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II

Tanzeinlage Garde Mittelbuch

15 Uhr: Spiel um Platz 5: SV Steinhausen – SGM Mittelbuch II/Ringschnait II

16 Uhr: Spiel um Platz 3: Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

17.30 Uhr: Einlagespiel F-Jugend SV Mittelbuch - SV Eberhardzell

18 Uhr: Endspiel

Die Spielzeit beträgt zweimal 30 Minuten. Direkt nach dem Endspiel findet die Siegerehrung statt. Der Eintritt ist frei.