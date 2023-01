Mitsingprojekt in Ochsenhausen startet zur Vorbereitung für Ostern

In der Basilika St. Georg von Ochsenhausen erklingt am Ostersonntag, 9. April, im 10-Uhr-Gottesdienst heitere Chormusik von W. A. Mozart sowie das berühmte „Halleluja“ von G. F. Händel. Laut Ankündigung ist die Aufführung in ein Mitsingprojekt eingebettet, zu welchem die Proben in dieser Woche starten werden.

Die „Spatzenmesse“ gehört zu den kürzesten Messen Mozarts, da die Pontifikalämter des Salzburger Erzbischofs die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten durften. Dennoch ist die früh entstandene Messkomposition mit Pauken und Trompeten laut Veranstalter von überaus festlicher Wirkung. Bereits das „Kyrie“ ist eine barocke Festmusik und erstrahlt ganz in höfischer Manier. Die eingängige und volkstümliche Melodik nebst den charakteristischen Vorschlagsfiguren der Violinen im Sanktus und Benediktus führten im 19. Jahrhundert zum Beinamen „Spatzenmesse“.

Mit sechs geteilten Proben (Frauen 18.15 Uhr/Männer 20 Uhr) erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Notentext, die vier Tuttiproben beginnen jeweils um 19 Uhr. Vorstellung der Messe ist am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr. Projektsänger sind wie immer willkommen, Probenplan mit Infos und Anmeldung gibt es bei Thomas Fischer, Telefonnummer 07352/911615, oder per Mail unter thomasfischer-bochum@t-online.de