Mitglieder des SV Mittelbuch bestätigen Vorstand

Die Mitglieder des SV Mittelbuch (SVM) haben bei ihrer Jahreshauptversammlung den Vorstand des Vereins bestätigt und Karin Ruedi als Vorstandsmitglied verabschiedet. Das berichtet der Verein. Laut Bericht wurde die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in sehr kleinem Rahmen und zusammen mit der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung durchgeführt.

Unter den sechs anwesenden Mitgliedern und Gästen begrüßte die Vorstandschaft den Mittelbucher Ortsvorsteher Karl Wohnhas im Gasthaus Traube in Mittelbuch. Die Jahreshauptversammlung fand Ende Oktober vor Inkrafttreten der verschärften Corona-Verordnung statt.

Bei den turnusmäßig durchgeführten Neuwahlen wurden Christian Kurz als Zweiter Vorsitzender, Carmen Heine als Kassiererin, Hagen Zell als Zweiter Vertreter Fußball, Steven Voigt als Jugendvertreter und Ralf Kriewe als Kassenprüfer in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Karin Ruedi gab ihr Amt als Zweite Vertreterin Freizeitsport nach 19-jährigem Einsatz ab. Ihr folgte Nadja Frisch als neue Zweite Vertreterin Freizeitsport nach.

Für langjährige Mitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeit wurden insgesamt 43 Personen geehrt, dabei wurde ein Mitglied mit einer Vereinszugehörigkeit von stolzen 60 Jahren beglückwünscht. Nach den Ehrungen verabschiedete der Verein Karin Ruedi nach 19 Jahren hervorragender Arbeit und außergewöhnlichem Engagement als Vorstandsmitglied des Gesamtvereins.

Der Erste Vorsitzende Bernd Rempp berichtete vom vergangenen Gesamtvereinsjahr. Der SVM teilt sich in die beiden Abteilungen Fußball und Freizeitsport mit einer aktuellen Gesamtmitgliederzahl von 591. Dies entspricht einem Zuwachs von einem Mitglied gegenüber dem Vorjahr. Sehr erfreulich sei dabei der Anteil von 139 Kindern und Jugendlichen, so der Verein.

In der Fußballabteilung gab es laut Bericht in dieser Saison wieder jeden Grund zu „feiern“, auch wenn dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war. Durch den offiziellen Abbruch der Saison zum 20. Juni und die beschlossene Quotenwertung wurde die erste Mannschaft des Vereins Meister in der Kreisliga A und spielt nun aktuell in der Bezirksliga. Dadurch nimmt die zweite Mannschaft in der laufenden Saison auch am aktiven Spielbetrieb in der Kreisliga B teil.

Trotz der Corona-Pandemie war der SV Mittelbuch, vor allem durch den neu gegründeten Instagramaccount, für Mitglieder, Sponsoren und Freunde präsent. So wurden die einzelnen Spieler der aktiven Fußballmannschaften vorgestellt und regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen im Umgang mit der Corona-Pandemie informiert.

Rempp gab einen Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen wie das Zeltlager, die Metzelsuppe und den Rosenmontagsball der Mittelbucher Vereine. Der für den 21. März geplante Kabarettabend mit den Mannes Sangesmannen musste wegen der Pandemie auf den September nächstes Jahr verschoben werden.

Wie es im Bericht des Vereins heißt, waren ab Mitte März jegliche sportliche Aktivitäten durch die Bundes- und Landesverordnungen unmöglich gemacht worden. Die Erstellung von akribisch ausgearbeiteten Hygienekonzepten durch die Abteilungen ermöglichte die sukzessive Wiederaufnahme von Trainings- und Wettkampfaktivitäten Richtung Sommer. Diese mussten in regelmäßigen zeitlichen Abständen den aktuellen Begebenheiten angepasst werden.

Schriftführerin Lea Schuler berichtete von der Arbeit in den vergangenen Vorstandschaftssitzungen, welche in diesem Vereinsjahr teilweise als Telefonkonferenzen durchgeführt werden mussten. Stefanie Wohnhas, die Abteilungsleiterin Freizeitsport, stellte danach die verschiedenen Freizeitsportgruppen mit den Betreuerinnen vor. Neben den bestehenden Gruppen wurde auch dieses Jahr eine neue Gruppe mit dem Namen „Functional Fitness“ unter der Leitung von Martina Frisch gegründet. Diese Trainingsform beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen.

Hagen Zell berichtete als Vertreter Abteilung Fußball über die erfolgreiche Trainersuche mit Andreas Maier für die erste Mannschaft, die errungene Meisterschaft durch die Quotenwertung sowie über die Verabschiedung des Trainers Marcel Übelhör, der in fünf Jahren Tätigkeit zwei Meistertitel nach Mittelbuch holen konnte.

Danach präsentierte Kassiererin Carmen Heine detailliert die Vereinseinnahmen sowie -ausgaben mit einer soliden finanziellen Gesamtlage. Kassenprüfer Ulrich Kramer berichtete von einer vorbildlich geführten und auf den Cent stimmigen Vereinskasse der Kassiererin. Auf Vorschlag des Ortsvorstehers Karl Wohnhas erteilte die Versammlung einstimmig die Entlastung für die gesamte Vorstandschaft.