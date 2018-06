Mit Tempo 30 durch Ochsenhausen

Die B 312 im Ochsenhauser Stadtgebiet wird im kommenden Jahr nachts zur Tempo-30-Zone. Für die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr kommt allerdings nur der Teilabschnitt von der Abzweigung Ulmer Straße bis zum Grünen Weg in Frage. Die vom Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossene Variante einer Tempo-30-Zone im kompletten Stadtgebiet wird von den Behörden nicht mitgetragen. So stimmte der Rat dieser Woche der abgeschwächten Variante zu. Sie ist Bestandteil des Lärmaktionsplans, den die Stadt aufgrund der Vorgabe einer EU-Richtlinie aufstellen muss.

Damit wird vorerst ein Schlussstrich unter einen Prozess gezogen, der im Juli 2013 durch den Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats in Gang gesetzt wurde. Es folgten unter anderem eine Informationsveranstaltung für die Bürger, die Anhörung von Behörden und der Öffentlichkeit und diese Woche nun der Beschluss der Lärmaktionsplans. Bei den Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Lärmbelastung steht an oberster Stelle die Ortsumfahrung. Sie ist im Lärmaktionsplan als „vorrangiges Ziel“ festgehalten – dessen Realisierung aber noch dauert.

Kurzfristig soll deshalb die nächtliche Tempo-30-Zone für eine geringere Lärmbelästigung sorgen. Mit stationären Blitzern soll die Geschwindigkeitsbegrenzung überwacht werden. Auf eine Ausweitung des Tempolimits stadtauswärts im Bereich der Biberacher Straße wird verzichtet, wie Bürgermeister Andreas Denzel, Stadtbaumeister Rolf Wiedmann und Christian Fend vom Planungsbüro Accon in der Sitzung erklärten. So heißt es im Beschlussvorschlag: „Dieser Abschnitt der B 312 stellt keinen Lärmschwerpunkt dar.“ Viel mehr soll dort der Verkehrslärm durch den Einbau eines „lärmarmen“ Belags verringert werden. Diese „lärmarmen“ Asphaltsorten sollen zudem künftig bei Belagserneuerungen auf der kompletten B 312 im Stadtgebiet verwendet werden.

Als weitere Punkte für eine geringere Lärmbelästigung ist der Umbau der Verkehrsknoten an der B 312, Abzweigung Ulmer Straße und Abzweigung Schloßstraße aufgeführt, wobei Ersterer als vorrangig eingestuft wird. Auch eine Empfehlung an die Anlieger der B 312 taucht noch im Lärmaktionsplan auf: Ihnen wird geraten, passive – beispielsweise Schallschutzfenster – oder aktive Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Neben vereinzelten Nachfragen gab es seitens der Gemeinderäte vor allem Kritik. Frank Gmeinder (SDP) bezeichnete das Ergebnis als „ernüchternd“. Lange habe man sich mit diesem Thema beschäftigt, letztlich habe er sich mehr erwartet. Für ihn stelle sich nun die Frage, wie groß die Wirkung der Maßnahmen tatsächlich sei. „Wir haben das Beste daraus gemacht, aber für mich ist das nicht befriedigend.“ Von „typischem deutschen Bürokratie-Schimmel“ sprach Johannes Remmele (CDU). „Das kostet alles Geld und es kommt wenig dabei raus.“