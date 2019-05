Vor dem Landgericht Ravensburg hat der Prozess gegen einen 23-jährigen Mann aus Munderkingen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem besonders schweren Raub und besonders schwere Erpressung vor. Er soll am 16. Juli 2018 mit seiner Freundin einem Bekannten in dessen Wohnung in Ochsenhausen den Geldbeutel mit Bankkarte, Ausweis und fünf Euro Bargeld mithilfe eines Brotmessers und einer Gabel geraubt haben, um mit der EC-Karte auf der Bank 950 Euro abzuheben.

Während die Mittäterin das Bargeld abhob, soll der Angeklagten den Geschädigten weiter bedroht und mit dem Messer verletzt haben. Die Frau, eine Mutter von vier Kindern, war im Februar dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden (SZ berichtete). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sie hat Revision eingelegt. Der Mann war nach der Tat einige Wochen flüchtig.

Da der Wahlverteidiger an diesem ersten Prozesstag nicht anwesend war, machte der Angeklagte nur Angaben zur Person und nicht zur Sache. Er wurde in Frankfurt/Main geboren und im Alter von zwei Jahren zusammen mit seiner Mutter und Schwester nach Mazedonien abgeschoben. Der Vater blieb in Deutschland. Dann verließ die Mutter die Kinder, sie wuchsen beim Großvater auf. Die Kindheit war nicht einfach; es gab große finanzielle Probleme. 2009 ging er zu seinem Vater zurück und mit 13 Jahren zum ersten Mal in die Schule. Mit 17 wurde er Vater, verließ die Schule und hatte verschiedene Jobs. Mit seiner Partnerin, die auch seine Komplizin war, hat er noch zwei weitere Kinder, das jüngste wurde 2018 geboren. Vom Richter zu seinen Zukunftsplänen gefragt, antwortete er: „Danach wird alles anders. Ich suche eine Wohnung und einen Job und werde endlich den Führerschein machen.“

Anschließend sagte das Opfer aus. Der 30-jährige Mann aus Ochsenhausen steht unter amtlich bestellter Betreuung und machte einen gutmütigen und leichtgläubigen Eindruck. 2012 habe er die Frau kennengelernt. Sie habe immer finanzielle Probleme gehabt. Er finanzierte ihr drei Handyverträge und einen Farbfernseher. Die Kosten beliefen sich bis jetzt auf 10 000 Euro, er zahle immer noch Raten ab. Das Geld habe sie von ihm bekommen, weil sie ihm Hoffnungen machte, man könne gemeinsame Kinder bekommen. „Ich war blind“, sagte der Mann.

Am Tatabend – nach über einem Jahr Funkstille – habe sie ihn überraschend besucht und um Geld gebeten. Er sei mit ihr zum Automaten gefahren und habe 50 Euro abgehoben. Zurück in seiner Wohnung habe sie mit ihm reden wollen. Plötzlich sei der Angeklagte in der Wohnung gestanden und habe ihn bezichtigt, ein Verhältnis mit der Partnerin zu haben und forderte Geld. Es folgten wohl erst verbale Drohungen („Ich bring’ dich um, wenn du mir die PIN nicht sagst“), dann Schubser und körperliche Übergriffe.

Mit einem Brotmesser und einer Gabel am Hals soll das Opfer bedroht worden sein. „Ich hatte Todesangst“, sagte der Mann vor Gericht. Die Frau verließ die Wohnung mit der Kreditkarte, hob 950 Euro ab und kam zurück. Dann verließen die beiden Täter die Wohnung, berichtete das Opfer.

Der 30-Jährige rief die Polizei, die die Frau am nächsten Tag vernahm, der Mann war flüchtig. Die Frau kam eine Woche später zum Geschädigten zurück, übergab 1000 Euro und entschuldigte sich. Der Mann aus Ochsenhausen nahm die Entschuldigung an. Im Gerichtssaal sagte er zum Angeklagten, er werde auch ihm verzeihen, wenn er sich entschuldige. Darauf der Angeklagte: „Sorry, tut mir Leid. Schreib’ mir mal, Du weißt ja wo ich wohne.“ Die beiden Männer umarmten sich.

Am Ende dieses ersten Verhandlungstages gab es noch ein kleines Verwirrspiel um das Verhältnis des mutmaßlichen Ganovenpaares. Die bereits verurteilte Frau sagte aus, sie seien verlobt. Auf Nachfragen des Richters verstrickte sie sich immer wieder in Widersprüche. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte sie angegeben, der Angeklagte sei ihr Freund. Auf die Ankündigung, die Aussage beeidigen zu müssen, und nachdem sie über die Konsequenzen eines Meineids aufgeklärt worden war, erklärte die Frau: „Stimmt nicht.“