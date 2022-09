Mit Brot auf Hospizarbeit hinweisen

Eine Reihe Bäckereien in der Region Ochsenhausen-Illertal bietet vom 1. bis 15. Oktober ein Brot mit Banderole an. Damit soll auf die Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal aufmerksam gemacht werden, teilt die Caritas Biberach-Saulgau in einem Schreiben mit. Zusammen mit dem Brot erhalten die Kunden einen Flyer, der nähere Informationen zu den Aufgaben der Hospizgruppe enthält.

Ehrenamtlich Hopizkräfte wollen für Schwerstkranke und Sterbende da sein, zuhören, schweigen, Nähe zum Ausdruck bringen – einfach um zu sagen: Du bist nicht allein, ich begleite dich in deinen letzten Wochen, Tagen, Stunden bis zum Tor, das in ein anderes Leben führt. Auch sind die Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter gerne bereit auf die Angehörigen zuzugehen und sie in ihrem Schmerz vor und nach dem Versterben eines geliebten Menschen nicht allein zu lassen.

Beteiligt an der Aktion sind folgenden Bäckereien: Bäckerei Huber in Berkheim, Bäckerei Häussler in Ochsenhausen, Bäckerei Grieser in Ochsenhausen und in den Filialen, Bäckerei Ruf in Erlenmoos und Bäckerei Wuchenauer in Laubach. Der Erlös des verkauften Brotes geht an die Bäckereien, ist also keine Spende für die Hospizarbeit, weil die Aktion lediglich dazu dienen will, die Hospiztätigkeit bekannt zu machen. Für Spenden an die Hospizgruppe steht eine Dose an der Theke bereit.