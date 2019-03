Misslungene Generalprobe für Play-offs

Die Siegesserie des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen vor heimischem Publikum ist gerissen. Im letzten Hauptrundenspiel gingen die TTF erstmals in dieser Saison in der Ehinger JVG-Halle leer aus. 2:3 endete die Partie gegen den TTC Fulda-Maberzell. Dennoch beendeten die TTF (32:8 Punkte) die Hauptrunde als Tabellenerster vor Düsseldorf, Saarbrücken (jeweils 30:10) und dem Play-off-Halbfinalgegner Bergneustadt (28:12).

Es sollte ein denkwürdiges Spiel werden, doch was die beinahe 500 Fans in der JVG-Halle erlebten, war eher ein merkwürdiges Spiel. Die Oberschwaben schienen eindeutig auf der Siegerstraße zu sein, verpatzten aber noch ihre Generalprobe für die Play-offs und büßten nach zehn Heimsiegen in Folge (inklusive Pokalwettbewerb) ihre weiße Weste in Ehingen ein. Es war eine unnötige Niederlage.

Anfänglich hatte man den Eindruck, die TTF würden dem dritten 3:0 gegen Fulda in dieser Saison entgegenstreben. Auch ohne Hugo Calderano, der beim Einspielen umgeknickt war und vorsorglich geschont wurde, lief zunächst alles wie geplant. Zwar quälte sich Stefan Fegerl gegen Wang Xi über fünf lange Sätze, hatte aber am Ende die Nase vorn. Simon Gauzy legte gegen den Kroaten Tomislav Pucar in vier Sätzen nach.

Danach lief bei Ochsenhausen nicht mehr viel zusammen. Zunächst verlor ein indisponiert wirkender Jakub Dyjas klar gegen Defensivkünstler Ruwen Filus. Stefan Fegerl machte es kaum besser gegen Pucar. Das Doppel musste die Entscheidung bringen und da war das TTF-Duo Gauzy/Dyjas, obwohl beide noch nie zusammengespielt hatten, favorisiert gegen Wang/Filus, weil man einem reinen Defensiv-Duo auf diesem Niveau kaum etwas zutraut. Das TTC-Doppel gewann jedoch die ersten beiden Sätze und schien auch den dritten Durchgang im Griff zu haben, als Gauzy/Dyjas besser harmonierten, Satzbälle abwehrten und sich selbst Satzbälle erspielten – um letztlich doch mit 14:16 den Kürzeren zu ziehen.

Nach zwei Stunden und 50 Minuten war die erste Heimniederlage der TTF in der Saison besiegelt, doch Ochsenhausen blieb auf Rang eins, weil Düsseldorf ebenfalls patzte (2:3 gegen Bad Königshofen). Auch Bergneustadt verlor (1:3 gegen Saarbrücken) und ist in der Abschlusstabelle Vierter. Somit sind die Schwalben Halbfinalgegner der TTF. Bereits am Samstag, 23. März, 19 Uhr, steht das erste Spiel in Ehingen an. Das Rückspiel ist am 7. April in Bergneustadt, ein eventuelles drittes Spiel wäre am 14. April in Ehingen.

„Keiner erreichte Top-Form“

TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov wollte das 2:3 nicht überbewerten: „Wir haben die Konzentration beim 2:0 etwas verloren. Aber jetzt gilt der Fokus dem Duell gegen Bergneustadt. Wir sind für jeden Gegner bereit und werden Gas geben.“ TTF-Projektmanager Manuel Pfender beurteilte es ähnlich: „Unsere ersten beiden Spiele waren noch recht ordentlich, aber danach lief nicht mehr viel zusammen. Keiner erreichte Top-Form.“ Doch Pfender sah auch das Positive: „Wir haben unser Ziel erreicht und die Runde als Erster beendet.“