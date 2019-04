Mischa gibt ein Konzert in Ochsenhausen

Die Biberacher Band Mischa kommt am Ostersonntag, 21. April, nach Ochsenhausen ins Steakhaus. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Gegründet hat sich die Band 2016 in Biberach. Als Gewinner des Baden-Württembergischen Förderpreises „Play Live“ fährt die Band 2019 auf das Southside Festival, Neuhausen ob Eck. Die Texte sind laut Ankündigung persönlich, tiefgründig und geprägt durch Liebeskummer, Hass, Heimat und Enttäuschung. Im Vorprogramm von Mischa spielt die Band Out of my head. Nach dem Konzert findet eine Aftershowparty mit DJ Manne statt.

Karten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro im Steakhaus Ox, bei der Kreissparkasse in Ochsenhausen und in Laupheim sowie im Café Berlin in Biberach. An der Abendkasse kosten die Karten neun Euro.