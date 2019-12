„Von Ska bis Latin von Rock bis Pop – auf diese Musik hat der Weihnachtsmann Bock!“ heitß es am Samstag, 28. Dezember, im Steakhaus OX fifty-four in Ochsenhausen. Die Musik-Combo Miri & The Groovy Bones spielt bei der After X-Mas Party. Los geht es um 21 Uhr. Die zehnköpfige Band mit Bläsersatz will für beste Stimmung und einen kurzweiligen Abend sorgen.